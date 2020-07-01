Людмила Рагозина: нарушений порядка голосования в Тюменской области не отмечено

| Фото: ИА" Тюменская линия" | Фото: ИА" Тюменская линия"

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Нарушений порядка голосования на избирательных участках Тюменской области с 25 по 30 июня не отмечено. Все нормы, прописанные Роспотребнадзором, соблюдаются.

Об этом заявила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ Людмила Рагозина.

"Наступило 1 июля, заключительный день по одобрению поправок в Конституцию РФ. Конституция - это главный нормативный акт нашей страны. И для всех граждан государства предоставлена возможность выразить свою волю и проявить себя как гражданина нашей страны. И все, кто еще не принял участие в голосовании, я надеюсь, в течение дня найдут возможность, посетят свои участки для голосования", - сказала она.

Региональный штаб Общественной палаты, как заметила Рагозина, готов ответственно выполнять свои полномочия, наблюдать за работой комиссий, в случае нарушений, реагировать.

Напомним, штаб в количестве 40 человек работает с 22 июня, начала досрочного голосования. С 25 июня - старта основной кампании - жители Тюменской области по телефону горячей линии интересовались у общественников, как правильно определить участок для голосования, принять участие в голосовании не выходя из дома. Кстати, 1 июля, финальный день избирательной кампании, тюменцы, пожелавшие исполнить гражданский дом вне участка, должны позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 17 часов, добавила Людмила Рагозина.

Общественники продолжать работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования, 20 часов 1 июля.

Анжела Лебедева