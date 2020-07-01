Жителям Тюменской области рассказали, как проголосовать по поправкам вне участка

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, которые не смогут посетить участок для голосования, могут проголосовать дома, на садоводческом участке, на придомовой территории. Достаточно сообщить об этом в свою участковую избирательную комиссию и выбрать удобное время.

Информацию можно передавать и через социальных работников, соседей, друзей, знакомых. Здесь нет никаких ограничений, главное, чтобы информация дошла до УИК. Оставить заявку о желании голосовать дома нужно до 17 часов 1 июля.

Члены участковой комиссии не станут выяснять причины, по которым человек решил проголосовать дома. Они приедут к избирателю с индивидуальным пакетом, герметично запакованным, где будут находиться маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования, с уже впечатанными паспортными данными, чтобы человек время не терял и мог только расписаться, сделать отметку в бюллетене для голосования.

Процедура голосования пройдет на лестничных площадках или во дворах. Члены участковой избирательной комиссии не будет заходить в квартиры и дома. Паспорт гражданин никому не передает, он держит его в руках, показывает фотографию, подтверждает личность и место регистрации. После голосования бюллетень опускается в переносной ящик.

Впервые будет применена такая форма работы, как участки на открытом пространстве. Таких будет четыре - в Аромашевском, Исетском, Казанском и Нижнетавдинском районах. Их разместят возле школ, Домов культуры, стадионов, на открытой площадке, где установят навес, необходимое оборудование. Голосование пройдет на свежем воздухе. Это все также делается для профилактики рисков коронавирусной инфекции.

В садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах будут работать 10 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. "Сейчас разрешена регистрация граждан в СНТ и ОНТ, и для них организованы участки для голосования, - пояснили в облизбиркоме. - Все они расположены в областном центре. Три участка в товариществах Калининского административного округа, два – в Ленинском, и пять – в Центральном". Для удобства дачников предусмотрены дополнительные автобусные маршруты, на которых бесплатно можно добраться до своего участка, если он удален и транспортный рукав регулярных маршрутов не позволяет сделать это самостоятельно. С графиками движения таких автобусов дачников познакомили заранее.

В регионе работают более 1 тыс. 97 постоянных участковых избирательных комиссий, начиная с 8 до 20 часов.

Все вопросы, связанные с Общероссийским голосованием, можно задать на горячей линии облизбиркома: 8 (3452) 426-772 и в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону: 8 (3452) 39-01-07.