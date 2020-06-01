Два человека погибли в ДТП на Велижанском тракте в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель автомобиля Lada и его пассажирка погибли в аварии на Велижанском тракте в Тюмени 30 июня.

Столкнулись Lada, Ford и Hyundai. Один улетел в кювет.

"По предварительным данным, Lada выехала на встречную полосу. Погибли водитель этой машины 1978 года рождения и пассажирка 1966 года рождения. Они жители Тюмени", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В ДТП пострадал ребенок 2017 года рождения, который находился в автомобиле Ford. Он перевозился в детском кресле. У малыша, по предварительным данным, диагностировали тяжелую травму.

"Сейчас на дороге пробка в обе стороны. На месте работают четыре наряда ДПС. Регулируют движение в реверсивном режиме, чтобы обеспечить проезд транспорта", – добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова