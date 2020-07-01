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Тюменцев приглашают на вебинар "Игровое конструирование"

Общество, 17:53 01 июля 2020

группа "Российскоедвижение школьников Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Российскоедвижение школьников Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают поучаствовать в вебинаре на тему "Игровое конструирование", который состоится 2 июля. Мероприятие начнется в 15 часов по московскому времени, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Ведущим вебинара станет кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ, руководитель Центра социального творчества и туризма "Искра", директор компании "KUDA-GAME", тренер авторского агентства "Новые социальные и педагогические технологии" Григорий Кудашев.

Он является автором методики игрового конструирования, комплекса социальных технологий, 25 лет работает в сфере организации досуга и социального творчества детей, молодежи и семей.

Вебинар будет доступен в разделе "Обучение" на сайте вожатый.рф.

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# вебинар , педагоги

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