Тюменцев приглашают на вебинар "Игровое конструирование"

| Фото: группа "Российскоедвижение школьников Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Российскоедвижение школьников Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают поучаствовать в вебинаре на тему "Игровое конструирование", который состоится 2 июля. Мероприятие начнется в 15 часов по московскому времени, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Ведущим вебинара станет кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ, руководитель Центра социального творчества и туризма "Искра", директор компании "KUDA-GAME", тренер авторского агентства "Новые социальные и педагогические технологии" Григорий Кудашев.

Он является автором методики игрового конструирования, комплекса социальных технологий, 25 лет работает в сфере организации досуга и социального творчества детей, молодежи и семей.

Вебинар будет доступен в разделе "Обучение" на сайте вожатый.рф.