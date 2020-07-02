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Особый противопожарный режим объявлен на Ямале 

Общество, 11:07 02 июля 2020

Рослесхоз во ВКонтакте | Фото: Рослесхоз во ВКонтакте

Особый противопожарный режим введен оперативным штабом Ямала со 2 июля. Это связано с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры, сообщает ГУ МЧС России по автономному округу.

Ожидаются потепление до 25 градусов и установка 2-3 классов пожарной опасности на всей территории региона, за исключением восточной части (Красноселькупский район), где прогнозируют до 30 градусов и 3-4 классы пожарной опасности.

Мониторинг лесных пожаров проводится ежедневно с помощью авиационного и наземного патрулирования, а также систем видеомониторинга "Лесохранитель" и спутникового мониторинга Рослесхоза.

Информацию о природном пожаре можно сообщить по телефонам: (34922) 5-28-27, 8-800-100-94-00 или "112".

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# противопожарный режим

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