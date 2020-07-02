  • 2 июля 20202.07.2020четверг
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В гаражах ялуторовчанина нашли около ста тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Происшествия, 11:40 02 июля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Нелегальный алкоголь на 19 млн рублей нашли полицейские в гаражных боксах, арендованных жителем Ялуторовска. Продукцию он планировал реализовать в Тюменской области, сообщает региональное управление МВД России.

43-летний мужчина хранил 98 тыс. бутылок, а так же канистры со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 тыс. 732 литра. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафактный алкоголь , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 02.07.2020В гаражах ялуторовчанина нашли около ста тысяч бутылок контрафактного алкоголя
08:32 02.07.2020Тюменца отправили в колонию за содержание наркопритона
22:05 30.06.2020Два человека погибли в ДТП на Велижанском тракте в Тюмени
19:27 30.06.2020Пострадавшей в ДТП пассажирке такси заплатят более двухсот тысяч рублей