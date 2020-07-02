В гаражах ялуторовчанина нашли около ста тысяч бутылок контрафактного алкоголя

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Нелегальный алкоголь на 19 млн рублей нашли полицейские в гаражных боксах, арендованных жителем Ялуторовска. Продукцию он планировал реализовать в Тюменской области, сообщает региональное управление МВД России.

43-летний мужчина хранил 98 тыс. бутылок, а так же канистры со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 тыс. 732 литра. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.