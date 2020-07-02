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Два тюменских театра попали в лонг-лист международной премии

Общество, 19:45 02 июля 2020

teatral-online.ru | Фото: teatral-online.ru

Тюменский театр кукол и Молодежный театр-студия "Быть" попали в лонг-лист Международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Жители Тюменской области могут проголосовать за данные коллективы, чтобы они вошли в шорт-лист престижной премии.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Уже несколько лет наш кукольный театр устраивает яркие, веселые праздники для ребятишек, которые, к сожалению, попали в больницу. Этот важнейший проект получил название "Театр в больничной палате", и сейчас в наших силах подарить ему звание "Лучшего социального проекта", - сказала Елена Майер. - Театр-студия "Быть" представлен в номинации "Лучший любительский театр". Считаю, что эта награда достойно пополнит копилку коллектива. У ребят уже есть золото "Дельфийских игр" и победы на других крупных международных фестивалях".

До конца лета продолжится голосование за театральные коллективы по 18 номинациям международной премии "Звезда театрала". Всего в лонг-лист вошли 170 номинантов. В сентябре те из них, что наберут больше всего голосов, будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду, которых объявят в сентябре. А лауреаты будут награждены 7 декабря на торжественной ежегодной церемонии в Театре Вахтангова.

Жителям Тюменской области для того чтобы поддержать театры - претенденты на победу, нужно пройти по ссылке и нажать кнопку "Проголосовать".

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , лонг-лист , международная премия , театр

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