Студотряды Тюменской области работают в разных городах страны

| Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

Студотряды Тюменской области приступают к работе в Тобольске, Салехарде и других городах России, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Кто-то из ребят уже добрался до места, а кто-то проходит инструктаж по технике безопасности на объектах, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

30 студентов ТюмГУ, включая Тобольский педагогическим институт, будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях "Алые паруса", "Витязь" и "Серебряный бор". 200 обучающихся Тюменского колледжа водного транспорта пройдут оплачиваемую производственную практику на речном флоте Тюменской области поварами и рулевыми-мотористами.

"Около ста студентов ТИУ будут работать на проектах университета, "Мостострой-11" в Салехарде, в Тюмени на проектах ЖБИ-3. Около 70 обучающихся ТюмГУ трудоустроены по программе Минобрнауки в своем вузе, они занимаются благоустройством дворовых территорий, ведут соцсети, работают с документацией и архивными документами в штабах студотрядов своего вуза и области", – рассказала руководитель областного штаба Анастасия Досхоева.

Многие всероссийские трудовые проекты в 2020 году были закрыты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, однако некоторым ребятам все же удастся работать вне Тюменской области, например, студентам Тюменского государственного медицинского университета. Пятеро отправятся в Новосибирск, где присоединятся к всероссийскому студенческому медицинскому отряду "Академия".

Более 30 бойцов отрядов "Олимп", "Универсал" и "Север" ТИУ будут трудиться на строительстве детских садов, школы и торгового центра в городе Салехарде и поселке Аксарка. Командир "Севера" Жанат Жусупов рассказал, что они уже несколько дней работают, сейчас ребята из их бригады занимаются заливкой пола в цокольном помещении будущего детсада, другие бригады работают над внутренней отделкой, проводят кровельные и монтажные работы.

Стоит отметить, что все бойцы перед вылетом в Салехард сдали анализы на COVID-19, на месте им также предстоит пройти тестирование. В этом году внимание к самочувствию бойцов будет повышенное – ежедневное измерение температуры в начале рабочего дня, проветривание помещений, использование средств защиты. Все мероприятия для студенческих отрядов будет проходить в формате онлайн.