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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Пять тобольских дворов станут площадками для стрит-арта

Общество, 08:41 04 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за дворы, в которых появятся стрит-арты, проходит в Тобольске на сайте векторулиц.рф до 15 июля. В пяти дворах горожане с профессиональными художниками создадут стрит-арты в рамках фестиваля "Вектор улиц. Районы, кварталы".

Всего от тоболяков поступило 47 заявок с местами для размещения стрит-арта. Из них были отобраны 27 полностью заполненных по форме на сайте, из которых и предстоит выбрать пять дворов.

Проголосовать за дворы, в которых появятся стрит-арты, может любой желающий на сайте до 15 июля: векторулиц.рф. "Вектор улиц. Районы, кварталы" — проект, который призван создать условия для коммуникации жителей внутри дворов через вовлечение их в творческий процесс создания стрит-арта, опираясь на историю и опыт территории, где они живут, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

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