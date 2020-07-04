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Горячая линия о качестве хлеба работает в Тюменской области

Общество, 13:31 04 июля 2020

Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте | Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте

Жители региона могут обратиться к специалистам Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и рассказать о качестве хлебобулочных изделий, которые продаются в торговых точках.

Горячая линия работает до 6 июля, сообщение можно оставить и группе "Защита прав потребителей" во ВКонтакте.

Специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности хлеба, выпечки, кондитерских изделий и о том, сколько и в каких условиях может храниться такой товар.

Каждого проконсультируют, куда и как подать жалобу, если на полке магазина нашли некачественный продукта. Расскажут о портале ГИС ЗПП, где есть вся информация по фальсифицированным продуктам. Также тюменцы смогут узнать, какие рекомендации дает Роспотребнадзор и диетологи по выбору продуктов и правильному питанию.

Звонки принимают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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