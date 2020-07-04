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Рост промышленного производства отмечен в Тюменской области

Экономика, 18:08 04 июля 2020

СИБУР | Фото: СИБУР

Самый высокий индекс промышленного производства в Тюменской области отмечен в апреле 2020 года - 131,5 %, а самый низкий - в марте и мае - 127,2% и 127,9% соответственно.

Такие данные представил Тюменьстат в докладе по социально-экономическому положению в регионе за пять месяцев, с итогами ознакомился "Вслух.ру". Значительно с начала 2020 г. прибавили обрабатывающие производства. В мае по сравнению с тем же месяцем в 2019 году индекс составил 182,2%; за пять месяцев - 169,7%.

В частности, в мае выросли объемы производства химических веществ и химических продуктов (индекс - в 2,9 раза); производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2,8 раза); производство кокса и нефтепродуктов (169,1%); производства одежды (139,8%); обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (125,9%); производство прочей неметаллической минеральной продукции (124,2%).

В мае 2020 г., в сравнении с 2019 г., снизилось производство металлургическое (индекс — 30,2%), кожи и изделий из кожи (69,6%), мебели (70,9%), текстильных изделий (80,4%).

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