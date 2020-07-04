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Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря других регионов

Общество, 09:17 04 июля 2020

t-l.ru

Роспотребнадзор до конца 2020 года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделано для проживающих в Арктической зоне, пишет РИА Новости.

Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона. Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.

Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.

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# детский летний отдых , загородные лагеря , Роспотребнадзор

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