Первая тройня 2020 года родилась в тюменском Перинатальном центре

| Фото: Перинатальный центр Тюмени во ВКонтакте | Фото: Перинатальный центр Тюмени во ВКонтакте

Три чудесные малышки: София, Кристина и Мария появились на свет в семье Виктории и Владимира в Перинатальном центре Тюмени. Это первая тройня, которая родилась в медицинском учреждении с начала 2020 года.

"Девочки родились чуть раньше срока, в День России. Этим крошкам суждено стать сильными, смелыми, умелыми и счастливыми. Что касается их родителей, то они уже переполнены счастьем и позитивными эмоциями. Долгожданная беременность и роды перевернули их жизнь навсегда", - рассказали медики.

Как заметили специалисты центра, мама с новорожденными в течение месяца будет находиться под наблюдением врачей Перинатального центра. Малышкам необходимо окрепнуть, набрать вес, после чего они отправятся домой.

"Будем с нетерпением ждать дня этой красивой "девочковой" выписки", - заметили врачи городского Перинатального центра.

Анжела Лебедева