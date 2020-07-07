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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на онлайн-встречу с психологом

Общество, 08:56 07 июля 2020

Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте

Онлайн-встреча с практикующим психологом Анастасией Лосевой пройдет в инстаграм-аккаунте администратора Библиотечного центра для молодежи Галины Магомедовой 7 июля, начало в 20 часов, сообщают организаторы.

Тема эфира: "Психологическое состояние во время кризиса: как обрести себя и не впадать в панику".

Из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу, малый бизнес терпит крушение, финансовое положение не стабильно, новости не самые позитивные, как от всего этого не сойти с ума? Что делать, чтобы не опускались руки, было желание жить? Об этом и многом другом можно узнать во время онлайн-встречи с психологом.

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# библиотека , психолог

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