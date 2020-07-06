  • 6 июля 20206.07.2020понедельник
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе владелица собаки выплатит компенсацию покусанной девочке

Происшествия, 16:34 06 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Владелице собаки, покусавшей девочку на детской площадке, не удалось снизить взысканную с нее сумму в возмещение вреда, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2019 года в д. Ушакова пес породы джек-рассел-терьер без намордника укусил шестилетнюю девочку за ногу. Административная комиссия в Тюменском районе оштрафовал владелицу собаки на 2 тыс. рублей. Отец девочки обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный и материальный вред.

Суд постановил взыскать с ответчицы в пользу пострадавшей более 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на медицинскую помощь. Ответчица не согласилась с размером взысканной суммы и обжаловала решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отклонила жалобу за необоснованностью. Решение районного суда вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компенсация , нападение собаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:51 06.07.2020Тюменский областной суд отказался смягчить наказание мигранту-нарушителю
17:07 06.07.2020В Тюмени осудили на семь лет наркодельца из Томской области
16:34 06.07.2020В Тюменском районе владелица собаки выплатит компенсацию покусанной девочке
14:00 06.07.2020В Патрушево задержали водителя с наркотиками и без прав