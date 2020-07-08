Юных тюменцев приглашают на марафон "ЗОЖги"

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Онлайн-марафон на тему здорового образа жизни "ЗОЖги" стартует в Тюмени 8 июля. Его организаторами стали региональный центр "Семья" и областной центр профилактики и реабилитации при поддержке областного департамента соцразвития.

Как пояснили в региональном центре "Семья", марафон пройдет в социальной сети Instagram. Участников ждут два месяца увлекательных заданий, конкурсов, челленджей и новых знаний. Самые активные получат подарки: Sony Playstation4, JBL колонку Pulse 4 и экшн-камеру Sony.

По словам директора регионального центра "Семья" Елены Перминовой, участниками марафона могут стать все желающие от 8 до 17 лет.

"Одним из условий является публикация поста, подтверждающего выполнение задания, в профиле Instagram. Основная задача марафона — пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи", - подчеркнула она.

Специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова рассказала, что предусмотрено несколько заданий – творческие, спортивные и интеллектуальные.

"Все они разработаны с акцентом на профилактику асоциальных явлений среди подростков. Важно, чтобы ребята задумались о том, что зависимость от психоактивных веществ наносит непоправимый вред организму", - подчеркнула Александра Обухова.

Для того, чтобы стать участником марафона, необходимо подписаться в Инстаграм на аккаунт @zozhgi_marafon_tmn, а также на странички организаторов @centrsemya72 и @centreprof72, подать заявку на сайте детствобезопасности72.рф. Если участнику не исполнилось 13 лет, то указывается профиль родителя или законного представителя.

Отчет о выполнении заданий марафона нужно размещать на своей странице с обязательным указанием хэштега #зожгимарафон. Каждый день подростков ждут занимательные и полезные посты. Первое задание будет опубликовано 8 июля.

Любовь Голышева