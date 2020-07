Тюменские ученые выпустили монографию в издательстве Routledge

| Фото: utmn.ru/ | Фото: utmn.ru/

Результаты исследований ученых ТюмГУ опубликованы в издании мирового уровня. Ученые Института государства и права Елена Гладун и Ольга Захарова выпустили монографию в крупнейшем в мире издательстве, специализирующемся на гуманитарных и социальных науках Routledge, управление стратегических коммуникаций вуза.

Исследование тюменских ученых представлено в отдельной главе книги, под названием "Environmental perceptions and values of the Russian northern indigenous peoples" ("Экологические представления и ценности северных коренных народов России").

Публикация отражает результаты многолетних исследований, связанных с изучением образа жизни, хозяйствования коренных малочисленных народов Севера и их взаимодействия с органами государственной власти и компаниями-природопользователями. Задача исследования – обосновать перспективы и направления развития арктических регионов России.