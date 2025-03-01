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Юные инженеры из России запустят в Тюменской области модели ракет

Общество, 20:27 28 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Юные инженеры из России в рамках учебно-научной школы "diрацио" запустят модели ракет в Ялуторовске 29 марта. Ребята изготавливали их течение недели на базе лагеря "Остров детства".

"Это совместная программа ТюмГУ и Воздушно-инженерной школы, которая реализуется второй год. Она уникальная тем, что ребята за пять дней в формате хакатона изготавливают не просто поделки, а реальные ракеты. Еще в понедельник они были идеей, а в субботу уже покорят небо. Здесь необходимы комплексные знания: конструирование и программирование, навыки пайки и работы с электронными устройствами. Многие вернулись к нам с первого потока с удивительными идеями. Они делают уже двухступенчатые ракеты, это здорово", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" председатель технического совета Воздушно-инженерной школы, куратор направления Арсений Радушин.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участники должны собрать конструктивное изделие и сделать к нему электронику, которая передает данные о высоте, полете, температуре и давлении на разных высотах. Также эксперты будут смотреть на качество пайки, насколько точные результаты пришли после запуска и многие другие данные.

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Тюменец Тимофей Калинин участвует в учебно-научной школе "diрацио" не впервые. Однако ранее он выбирал направление "Энерготехнологии для Арктики", а в этом году решил попробовать себя в ракетостроении.

"Мы разделились на команды, и так получилось, что в нашем составе есть мальчик из первой смены. Он предложил сделать двухступенчатую ракету. Там будет два двигателя. Сначала отработает один, упадет и сразу же запустится второй. Таким образом, мы планируем увеличить дальность полета вдвое, это примерно 600-700 метров в высоту", – сказал школьник.

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Всего же инженерная школа "diрацио" проходит по пяти образовательным трекам. Кроме запуска ракет, участники изучают беспилотники, пишут программы, собирают гроубоксы и строят роботов. Обучение проходят 120 ребят из Курганской, Омской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, а также из Казахстана.

"Это инженерное событие всегда объединяет тех ребят, кому интересно техническое творчество. Пять профилей максимально охватывают разные направления. Возможно, кто-то после этого определится для себя с дальнейшим будущим образованием и профессией", - добавила руководитель учебно-научной школы и Центра "Новое движение" в ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

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По итогам школы лучшим участникам будут вручены дипломы и сертификаты на дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на профильное направление в Тюменский государственный университет.

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Виктория Макарова

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# инженеры , олимпиада , ТюмГУ , школьники

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