Подготовку к празднованию 80-летия Победы обсудили тюменские общественники

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Реализацию проектов в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества и Год героев в Тюменской области обсудили на торжественном заседании Общественной палаты региона 28 марта. Присоединиться к инициативам общественникам предложил Александр Моор.

"Год, безусловно, особенный. Мы с вами уже начали активную подготовку к празднованию юбилея Великой Победы и реализуем мероприятия, они будут идти в течение года. Уверен, что опыт, накопленный Общественной палатой, будет особенно востребован в этом направлении", — отметил глава региона.

Александр Моор напомнил, что в Тюменской области действуют несколько крупных проектов. Один из них — информационная система "Книга памяти". Задача проекта — сохранить вклад в победу каждого населенного пункта, предприятия, фронтовика, труженика тыла. В акции участвуют все школьные музеи и комнаты боевой славы - их в регионе почти 400.

В рамках Года защитника Отечества участникам Великой Отечественной войны во всех муниципалитетах присвоено звание почетных граждан. На домах, где проживают ветераны, устанавливают именные таблички.

Школьники принимают участие в памятной акции "Звезда героя". Она посвящена защитникам Отечества и землякам, которые внесли значительный вклад в развитие Тюменской области. Это участники Великой Отечественной войны, СВО, заслуженные учителя и врачи, спортсмены, люди, которые отличились при ликвидации чрезвычайных ситуаций или спасении погибавших.

"Противники России пытаются сегодня исказить историю, чтобы повлиять на сознание людей, в первую очередь – молодежи. Поэтому нам необходимо активно защищать историческую память, мы видим на примере других стран, что может произойти, если не заниматься воспитанием подрастающего поколения", — подчеркнул Александр Моор.

О проведении акции "Бессмертный полк" рассказал член Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель Центрального штаба движения Геннадий Иванов.

"Главным украшением наших городов и сел я считаю лица победителей. Они должны в этот день, 9 мая, сопровождать нас повсюду. После шествия самый доступный способ — прикрепить фотографию своего героя изнутри салона автомобиля. Обязательно указать фамилию, имя, отчество. Кроме этого, можно в этот день небольшой бейдж с фотографией прикрепить на стекло. Также провести "Бессмертный автополк", автомобили могут быть украшены символикой движения и другой праздничной атрибутикой", — сказал Геннадий Иванов.

Директор регионального центра военно-спортивной подготовки "Воин" Игорь Ревякин сообщил о реализации проекта "Героев славим имена".

"Мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут охватывать допризывную молодежь Тюменской области. У нас есть прекрасная возможность рассказать нашим ребятам, подопечным о подвиге предков", — отметил он.

Среди уже реализуемых проектов: передвижная экспозиция с мобильными стендами и витринами с экспонатами, найденными на местах Сибирских дивизий. В настольную игру "Путь к Победе" сыграли более тысячи человек в 21 субъекте РФ. В Тюменской области отборочные турниры пройдут во всех муниципальных образованиях. Региональный филиал для победителей будет организован на базе школы № 45 в Тюмени в апреле.

Сейчас разрабатывается стационарная выставка, которая будет включать в себя экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, СВО, героям-молодогвардейцам Краснодона. Также ведется подготовка экскурсоводов из числа молодежи для проведения программ "Помним". В сентябре любой желающий сможет записаться на экскурсию по памятным местам, посвященным Великой Отечественной войне.

Вера Коршунова