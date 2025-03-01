  • 29 марта 202529.03.2025суббота
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

Энергетическую сеть для объектов города строят российские школьники в Тюмени

Общество, 19:21 28 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Автономную энергетическую сеть строят школьники в финале Всероссийской инженерной олимпиады профиля "Интеллектуальные энергетические системы" на базе детского лагеря "Остров детства". По задумке, она должна произвести, накопить и выделить необходимое количество энергии для домов, заводов и других объектов города.

"У нас есть установка, посвященная управлению энергетикой как критической инфраструктурой. Каждая команда получила небольшой энергорайон, который должна собрать и потом им управлять с компьютера. Этот стенд тренирует мышление, помогает понять, как нужно действовать, чтобы результатом управления стало не ухудшение ситуации, что достаточно часто случается, а улучшение. В целом задача у ребят получить наилучший экономический результат в игре", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор по учебному процессу Школы открытого диалога Михаил Меркульев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он уточнил, что финалисты работают именно с комплексами, которые воссоздают реальные условия: разную степень освещенности, ветер и другие факторы. Команда должна не только построить наиболее оптимальную энергетическую сеть, но и, прежде всего, написать оптимальный алгоритм управления сложной системой в постоянно изменяющихся условиях.

﻿

Тема энергетики интересна Елизавете Павленко – ученице девятого класса Боровской школы. В олимпиаде она уже участвовала в прошлом году, но в финал не прошла. В этот раз девушка еще более ответственно подошла к подготовке, чтобы преодолеть отборочный этап.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Эмоции невероятно яркие. Больше всего мне здесь, наверно, нравится командная работа с ребятами из других городов. Что касается будущего, то вижу себя в направлении, связанным не с энергетикой, а с физикой и математикой, что тоже является частью нашей олимпиады. Скорее всего, стану исследователем, кем мы сейчас собственно здесь и являемся", - добавила она.

Победители и призеры получат по 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

﻿

Напомним, финал олимпиады проходит в Тюмени и Новосибирске с 24 по 30 марта. В нем участвуют школьники 8-11 классов из девяти регионов страны.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 28.03.202548 единиц техники задействуют в Абатском районе для борьбы с паводком
20:49 28.03.2025Библиотеки Тюменской области стали лидерами всероссийского конкурса
20:27 28.03.2025Юные инженеры из России запустят в Тюменской области модели ракет
19:33 28.03.2025Подготовку к празднованию 80-летия Победы обсудили тюменские общественники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора