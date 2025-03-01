Энергетическую сеть для объектов города строят российские школьники в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Автономную энергетическую сеть строят школьники в финале Всероссийской инженерной олимпиады профиля "Интеллектуальные энергетические системы" на базе детского лагеря "Остров детства". По задумке, она должна произвести, накопить и выделить необходимое количество энергии для домов, заводов и других объектов города.

"У нас есть установка, посвященная управлению энергетикой как критической инфраструктурой. Каждая команда получила небольшой энергорайон, который должна собрать и потом им управлять с компьютера. Этот стенд тренирует мышление, помогает понять, как нужно действовать, чтобы результатом управления стало не ухудшение ситуации, что достаточно часто случается, а улучшение. В целом задача у ребят получить наилучший экономический результат в игре", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор по учебному процессу Школы открытого диалога Михаил Меркульев.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он уточнил, что финалисты работают именно с комплексами, которые воссоздают реальные условия: разную степень освещенности, ветер и другие факторы. Команда должна не только построить наиболее оптимальную энергетическую сеть, но и, прежде всего, написать оптимальный алгоритм управления сложной системой в постоянно изменяющихся условиях.

Тема энергетики интересна Елизавете Павленко – ученице девятого класса Боровской школы. В олимпиаде она уже участвовала в прошлом году, но в финал не прошла. В этот раз девушка еще более ответственно подошла к подготовке, чтобы преодолеть отборочный этап.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Эмоции невероятно яркие. Больше всего мне здесь, наверно, нравится командная работа с ребятами из других городов. Что касается будущего, то вижу себя в направлении, связанным не с энергетикой, а с физикой и математикой, что тоже является частью нашей олимпиады. Скорее всего, стану исследователем, кем мы сейчас собственно здесь и являемся", - добавила она.

Победители и призеры получат по 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Напомним, финал олимпиады проходит в Тюмени и Новосибирске с 24 по 30 марта. В нем участвуют школьники 8-11 классов из девяти регионов страны.

Виктория Макарова