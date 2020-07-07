Тюменские пенсионеры вышли в финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

| Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области | Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области

Четыре участника представят Тюменскую область в финале десятого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он пройдет 9 июля в онлайн-формате. Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля по видео-конференц-связи, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.

Два начинающих и два уверенных пользователя от Тюменской области преодолели отборочный региональный тур. Аналогичные испытания завершаются в 60 регионах России.

В финале участники продемонстрируют работу с поисковыми системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, пройдут проверку знаний по интернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях "начинающие" или "уверенные" пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете.

На заочном туре все финалисты выполняют домашнее задание – презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.