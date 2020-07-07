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Над фильмом "Бойся быть обманутым" работают начинающие тобольские кинематографисты

Общество, 18:16 07 июля 2020

из личного архива Эдварда Абдувалиева | Фото: из личного архива Эдварда Абдувалиева

Работа над фильмом "Бойся быть обманутым" началась. 10 июля пройдет кастинг по определению актеров второго и третьего плана.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил режиссёр, продюсер, сценарист и актер, 17-летний житель Тобольска Эдвард Абдувалиев.

"Идея создания фильма родилась на уроке литературы. Нам задали написать сатиру. Я решил поднять тему двуличия мира, а также людей, которые в нем проживают, и отразить ее в вымышленном городе. Позже решил продолжить свой рассказа, но уже не в виде текста. Так и родился проект создания фильма", - рассказал он.

Эдвард Абдувалиев полгода назад создал команду ED&COM, в состав вошли семь человек. Это специалисты в области монтажа, видеосъемки, программирования и дизайна. По словам режиссера, сейчас идет подготовка к съемкам. Сам процесс создания фильма перенесен на июнь 2021 года из-за коронавирусной инфекции.

"Идея фильма заключается в том, что не стоит опускать руки при первой трудности или неудаче. Фильм повествует о жизни детей-подростков средней школы города Batchfort. В основе, конечно же, любовь, романтика. Но жанр фильма отнюдь не мелодрама. Мы решили что это будет детектив, комедия и мелодрама одновременно", - сказал Эдвард Абдувалиев.

Локациями для съемок фильма станут 16 школа, стадион "Тобол" и ЖК "Гринвич".

По словам Эдварда Абдувалиева, финансируется проект на собственные сбережения. Но он рассчитывает на дополнительную помощь СИБУРа. Компания регулярно в Тобольске проводит конкурс "Формула хороших дел", выделяет гранты на реализацию социально-значимых проектов.

Анжела Лебедева

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# подростки , Тобольск , фильм

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