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Из-за короткого замыкания вспыхнули надворные постройки в поселке Московский

Происшествия, 11:30 08 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнули надворные постройки в пос. Московский ночью 8 июля.

Сообщение поступило в 3 часа 36 минут. На ул. Центральная горели надворные постройки размерами 5,5 на 18 метров.

"Пожарным 13-й пожарно-спасательной части и их коллегам из поселка Московский и села Перевалово удалось справиться с огнем. Никто не пострадал. Огонь не перешел на жилой дом", – заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Повреждена кровля построек на площади 45 кв. метров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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