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Тюменским предпринимателям расскажут о современных технологиях ведения бизнеса

Общество, 08:10 10 июля 2020

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Онлайн-тренинг "Современные технологии ведения бизнеса" пройдет 15 июля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Представители компании Wildberries расскажут о возможностях использования современной платформы для управления поставками и продажами. Отдельно будет рассмотрен вопрос использования франшиз. Участие в мероприятии примет исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко. Начало мероприятия в 11 часов 30 минут.

Регистрация участников доступна по ссылке до 13 июля 2020 года.

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# бизнесмены , тренинг

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