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Роспотребнадзор: фрукты и овощи нужно мыть по-разному

Общество, 18:16 08 июля 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Чтобы свежие фрукты, овощи и ягоды принесли максимум пользы, региональный Роспотребнадзор рекомендует тюменцам воспользоваться некоторыми советами.

Тщательное мытье плодов и зелени является обязательным условием их употребления и мерой профилактики инфекционных заболеваний.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки. Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Картофель, редис, морковь, свеклу и т.п. нужно немного подержать в теплой воде. Затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть. Капусту (белокочанную, пекинскую и другие листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Виноград надо промывать под "душем" из-под крана. После мытья - дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды.

Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется выложить их на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут.

Так с поверхности сойдет земля или пыль. Потом для ягод нужно устроить контрастные "ванны": попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком) и холодной водой. Две-три таких процедуры достаточно для удаления всех микробов.

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# овощи , Роспотребнадзор , фрукты , ягоды

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