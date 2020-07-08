Тюменские танцоры стали призерами турнира в Испании

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Воспитанники танцевально-спортивного клуба "Огонек" Дворца творчества и спорта "Пионер" заняли призовые места турнира по танцевальному спорту "3d Live Open to the World On-line Grand Prix Solo", который прошел онлайн в Испании.

Турнир собрал 300 танцоров из 39 танцевальных клубов и школ Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Германии, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Китая, Украины, Чехии и России. Участники соревновались в 21 номинации (мальчики, девочки, возрастные группы до девяти лет, до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет и старше 19 лет). Мастерство и профессионализм участников оценивали 12 судей международной категории по танцевальному спорту.

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Второе место в категории Grand Prix Solo (мальчики-юниоры 12-13 лет) и третье место по результатам серии турниров "Live Open to the World On-line Grand Prix Solo" завоевал тюменский танцор Роберт Шефер (старший тренер-преподаватель Ирина Какурина, тренер Лилия Шефер).

Четвертое место в категории Rising stars (девочки юниоры 14-15 лет) - у Василисы Парри-Дручининой (старший тренер-преподаватель Ирина Какурина, тренер Лилия Шефер).

Самой юной участницей соревнований стала будущая первокласница Даша Созонова (старший тренер-преподаватель Ирина Какурина, тренер Лилия Шефер).