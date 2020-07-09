Дополнительный пункт анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ откроется в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительный пункт анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию открывает Центр профилактики и борьбы со СПИД с 13 июля. Он расположится во дворе Центра в Тюмени (ул. Новая, 2, стр. 3) в машине Центра СПИД и будет работать каждый понедельник с 13 до 15 часов и в среду с 8 до 12 часов, сообщает учреждение.

Не посещая лечебное учреждение и избегая столкновения с другими пациентами центра, в нем можно сдать тест на ВИЧ (бесплатно, анонимно, без направлений и документов). Результат вы узнаете через несколько минут. Консультант ответит на все вопросы, порекомендует оптимальные меры профилактики.

Специалисты рекомендуют сдавать тест на ВИЧ один раз в год. Сделать это можно в своей территориальной поликлинике, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. По всем вопросам можно обратиться к консультанту по телефону 8-919-944-42-07.

Тестирование будет проходить при соблюдении всех противоэпидемических мер, после каждого пациента в машине будут проводиться дезинфекционные мероприятия.

На 1 июля 2020 года в Тюменской области проживают 18 тыс. 104 ВИЧ-положительных людей. За шесть месяцев 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 556 новых случаев ВИЧ (за аналогичный период прошлого года – 825 случаев).

Почти 77% тюменцев заразились ВИЧ в 2020 году половым путем. Больше всего случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано у тюменцев в возрасте 30-45 лет. 15% новых случаев ВИЧ было зарегистрировано у тюменцев в возрасте старше 50 лет.