Тюменские автоледи проедут шесть тысяч километров в путешествии до Алтая

| фото из личного архива Альфии Кабировой | фото из личного архива Альфии Кабировой

Более шести тысяч километров планируют преодолеть тюменские автоледи Альфия Кабирова и Рамиля Канбекова в путешествии от Тюмени до Алтая и обратно. В поездку они отправятся 12 июля вместе с детьми от 4 до 17 лет.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" Альфия Кабирова, своим примером они хотят показать, что женщины могут путешествовать с детьми на дальние расстояния и делать это с удовольствием.

"Мы большие любительницы автопутешествий, это уже не первый наш девичий тур. Мы хотим привлечь внимание к тому, что возможности женщин гораздо шире, чем принято считать. Автопутушествия позволяют узнать свою страну поближе. К тому же они гораздо бюджетнее любых других видов путешествий, потому что, потратив наименьшее количество денег, можно получить максимальное количество впечатлений", - рассказала Альфия Кабирова.

Она добавила, что маршрут пройдет через города Тюмень – Омск – Новосибирск – Горно-Алтайск. Далее тюменцы планируют побывать в поселке Катунь, посетят Кату-Ярык, долину реки Чулышман и южный берег Телецкого озера. Размещаться они планируют в палатках.

"Мы еще прорабатываем маршрут, но предпочтение отдаем местам без туристической инфраструктуры, где нет связи и электричества. Часть дороги - вдоль реки Чулышман - будет грунтовой, это будет легкое бездорожье. Автопутешествие – это много свободы, возможность быть вместе, почувствовать близость со своей семьей", - добавила она.

Планируемая продолжительность автопутешествия - две недели. Фото и видеорепортажи о поездке тюменки будут вести на своей странице в Инстаграм @roadtrip_girls_

Любовь Голышева