В Тюмени осудят банду наркодельцов

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Семерых человек, обвиняемых в попытке сбыта более 4 кг наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель Екатеринбурга и двое тюменцев вошли в состав организованной преступной группы для сбыта наркотических средств через тайники в Тюмени и Тюменской области. Еще четверо тюменцев, среди них две девушки, в состав группы не входили, но участвовали в ряде ее преступлений.

В октябре 2019 года наркодельцы были задержаны сотрудниками полиции. В ходе проведенных обысков, досмотров, а также из тайников было изъято более 4 кг различных наркотических средств – мефедрона, N-метилэфедрона, гашиша, марихуаны, метамфетамина, МДМА и др.

Уголовное дело направлено в суд. Материалы дела в отношении создателя организованной группы выделены в отдельное производство для его установления.