В Тобольске усилят контроль за соблюдением масочного режима

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Тобольске, сообщает городская администрация.

Необходимость в дополнительных мерах воздействия возникла на основании ежедневного мониторинга торговых сетей. В штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции поступает информация о нарушениях, как от контролирующих органов, так и от граждан, через приложение "Помоги остановить COVID-19".

На входе в торговые центры города дежурит охрана, не пускающая посетителей без масок. Забывчивые горожане могут купить маску в ближайшей аптеке или получить бесплатно одноразовую, если торговая сеть готова их предоставить.

Продолжаются контрольные рейды по соблюдению обязательных требований и по организациям, которые начали свою работу. Два предприятия вынуждены были после проверки на 10 дней приостановить деятельность, после того, как у них обнаружились факты нарушений. После их устранения они возобновили работу. Рейды по организациям и в общественном транспорте проводятся ежедневно. Меры воздействия применяются как к юридическим, так и физическим лицам.

Санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения, следует надевать при поездках в автобусах, в такси, при посещении магазинов. Руководители предприятий и организаций независимо от форм собственности, должны обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной защиты, со сменой масок не реже, чем через каждые три часа. Не допускается оказание услуг и реализация товаров посетителям без средств индивидуальной защиты.