Волонтеры Тобольска продолжают доставлять продукты и лекарства нуждающимся

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Около трех тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств выполнили волонтеры Тобольска в рамках акции "Мы вместе", сообщает городская администрация.

Ежедневно молодые люди выполняют по 45 заявок, это примерно две заявки в час. Напомним, в Тобольске работает круглосуточный штаб, который принимает заявки от граждан, оказавшихся трудной жизненной ситуации по причине ограничительных карантинных мер. Он расположен на базе центра социального обслуживания населения. Телефон: 8-3456-24-12-00.

Дополнительный штаб волонтеров работает с понедельника по пятницу на базе центра добровольческого движения. Телефон 8-3456- 24-31-33.