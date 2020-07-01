Двенадцать лагерей при школах работают в Упоровском районе

| Фото: Пятковская СОШ во ВКонтакте | Фото: Пятковская СОШ во ВКонтакте

12 школьных лагерей с дневным пребыванием начали работу с 6 июля в Упоровском районе.

Как сообщила методист комитета по образованию администрации муниципалитета Юлия Волошина, еще один лагерь в Бызовской школе-саду откроется с 22 июля.

"За первую из трех запланированных смен при школах отдохнут 762 ребенка. Всего охват за летнюю оздоровительную кампанию в районе составит 1952 человека, это более 80 процентов от общего числа школьников", - рассказала методист.

Она пояснила, что все лагеря действуют с учетом требований Роспотребандзора. Все занятия, конкурсы педагоги и вожатые проводят внутри небольших отрядов. Большое внимание уделяется изучению правил безопасности. Во второй день работы в каждом лагере прошла учебная эвакуация из-за условного пожара, ребята участвуют в конкурсах плакатов, викторинах на знание правил поведения на дорогах, на воде. Много времени проводят в активных играх и соревнованиях, танцевальных флешмобах на свежем воздухе.

Ирина Кургузова