Показать свое лето приглашает детский онлайн-фотоконкурс в Нижнетавдинском районе

"Я и мои братья" фоторабота в номинации "Моя семья" Маргариты Масленниковой | Фото: КЦСОн "Тавда" во ВКонтакте "Я и мои братья" фоторабота в номинации "Моя семья" Маргариты Масленниковой | Фото: КЦСОн "Тавда" во ВКонтакте

Детей Нижнетавдинского района приглашают принять участие в онлайн-фотоконкурсе "Лето – это маленькая жизнь!".

Как сообщила специалист по работе с семьями и детьми комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Жанна Семенченко, конкурс стартовал 7 июля и продлится до 15 августа. Итоги подведут 20 августа по четырем номинациям.

"Яркость и характер села мы предлагаем показать на фотографиях в номинации "Летняя Нижняя Тавда", красивые снимки водоемов, животных, леса или парка можно показать в номинации "Удивительная природа моего села". Оригинальные портреты жителей района ждем в номинации "Лица села", а рассказать о том, как участники и их близкие проводят время можно в номинации "Моя семья"", - Жанна Семенченко.

Жюри будет определять победителей и призеров в трех возрастных категориях: среди дошколят, детей 7-11 лет, подростков 12-15 лет, юношей и девушек от 16 до 18 лет. Все призеры получат именные дипломы.

Размещать конкурсные работы участники могут самостоятельно на официальной странице организаторов во ВКонтакте в комментариях к конкурсу. Первой участницей стала шестиклассница Велижанской школы Маргарита Масленникова, она прислала на конкурс фотографии сразу в три номинации.

Ирина Кургузова