Тобольским художникам предлагают рассказать, как изменится город через двадцать лет

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Открыт прием работ на участие в творческом конкурсе "Тобольск 2040", сообщает администрация города.

Участникам от 6 до 18 лет предлагают поразмышлять в рисунках, как изменится Тобольск через 10-20 лет. Организаторы конкурса убеждены, что голос подрастающего поколения необходимо учитывать как равноправный наряду с мнением взрослых. Рисунки способны показать, что для них дорого и значимо.

Формат конкурсных работ должен соответствовать рисунку (в свободной технике) и представлять собой творческое видение о пространственных перспективах развития города.

Заявки участников и конкурсные работы принимают до 20 июля. Подведение итогов, награждение победителей планируется до 1 августа 2020 года. Работы победителей найдут отражение в градостроительной документации, а также будут отмечены ценными призами.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта.