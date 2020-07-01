Тюменьгортранс следит за масочным режимом среди водителей и кондукторов

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

За соблюдением мер санитарной безопасности в общественном транспорте ежедневно следят специалисты Тюменьгортранса.

Как рассказал инспектор предприятия Владимир Важенин, эту работу начали 26 марта. Каждое утро перед выходом автобусов на линию инспекторы проверяют наличие у водителей и кондукторов масок, перчаток, антисептиков. Также следят за своевременной дезинфекцией салона, ее проводят трижды в день.

"Главная задача - объяснить, что меры безопасности нужны самим водителям и пассажирам. Перевозчики относятся к этому спокойно, понимают серьезность ситуации, конфликтов обычно не возникает", - рассказал Владимир Важенин.

Напомним, что специалисты Тюменьгортранса также участвуют в совместных рейдах с представителями Роспотребнадзора, полиции, управления транспорта городской администрации. Они объясняют тюменцам важность масочного режима в общественном транспорте и проверяют соблюдение правил водителями и кондукторами.

Евгения Шевцова