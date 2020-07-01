В Тюмени проверяют водителей такси

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовую проверку безопасности перевозки пассажиров легковыми такси проводят инспекторы ГИБДД в Тюмени и области 10 июля. Профилактическое мероприятие "Такси" проходит при взаимодействии с региональным управлением Роспотпребнадзора и службы судебных приставов.

Только за несколько утренних часов автоинспекторы выявили 38 нарушений, среди которых переоборудование автомобиля без соответствующего разрешения, неоплаченные штрафы, отсутствие полиса ОСАГО, тонировка стекол и другие. Два автомобиля были арестованы за долги судебными приставами, одного водителя отправили в миграционное подразделение для дальнейшей депортации.

С начала 2020 года на дорогах Тюменской области произошло 67 дорожно-транспортных происшествий с участием такси, в них погиб один человек, 97 получили травмы. Почти в половине случаев вина за ДТП лежит на водителях такси. Только 32 водителя из участников аварий имели лицензию на перевозку пассажиров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Такие ДТП всегда имеют тяжелые последствия, а также вызывают самый широкий общественный резонанс, - отметил заместитель начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. - Работа по их профилактике проходит ежедневно".

Соблюдение водителями такси обязательного масочного режима проверяют сотрудники областного Роспотребнадзора. На нарушителей составляют административные протоколы.

"Наша основная цель - напомнить водителям и пассажирам о необходимости использования при поездках средств индивидуальной защиты, - рассказал главный специалист отдела санитарного надзора Василий Абрамов. - При взаимодействии с Госавтоинспекцией профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции проходят на общественном транспорте и службах такси".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Материалы, составленные на нарушителей, передают в суд. Как отметил Василий Абрамов, за это предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Николай Ступников