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Агрессивный селянин угрожал соседу вилами и ножом

Происшествия, 19:10 10 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в угрозах убийством семейной паре задержали полицейские, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

Установлено, что к 47-летнему жителю деревни Шестакова пришел помочь по хозяйству сосед. Хозяину не понравилось, как он выполняет работу и между мужчинами завязался конфликт.

Подозреваемый схватился за вилы и направил их в сторону оппонента. Вскоре селянин успокоился и пригласил соседа обсудить ситуацию, однако мирного общения не получилось. Тогда хозяин стал угрожать соседу ножом.

На шум пришла сожительница мужчины и попыталась отогнать разъяренного мужчину, но тот нанес ей порез руки. Женщина позвонила в дежурную часть полиции.

Подозреваемый признал свою вину, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Агрессивному селянину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# уголовное дело , угроза убийством

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