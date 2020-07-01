Агрессивный селянин угрожал соседу вилами и ножом
Подозреваемого в угрозах убийством семейной паре задержали полицейские, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.
Установлено, что к 47-летнему жителю деревни Шестакова пришел помочь по хозяйству сосед. Хозяину не понравилось, как он выполняет работу и между мужчинами завязался конфликт.
Подозреваемый схватился за вилы и направил их в сторону оппонента. Вскоре селянин успокоился и пригласил соседа обсудить ситуацию, однако мирного общения не получилось. Тогда хозяин стал угрожать соседу ножом.
На шум пришла сожительница мужчины и попыталась отогнать разъяренного мужчину, но тот нанес ей порез руки. Женщина позвонила в дежурную часть полиции.
Подозреваемый признал свою вину, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Агрессивному селянину грозит лишение свободы на срок до двух лет.