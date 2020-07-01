Выпускники - 2020 могут подать документы в вузы, не дожидаясь результатов ЕГЭ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Основная особенность приемной кампании в вузы – поступление онлайн. Подать заявление можно на сайтах вузов, не дожидаясь результатов ЕГЭ.

В пресс-службе ТюмГУ пояснили, что при заполнении формы можно указать предполагаемое количество баллов по единому экзамену - после сдачи испытаний баллы загрузятся автоматически. После зачисления оригиналы документов можно предоставить в течение первого года обучения.

Не тянуть с выбором специальности советуют и в медуниверситете.

"Рекомендуем абитуриентам не затягивать процесс подачи документов и не ждать момента, когда будут известны результаты ЕГЭ во избежание сбоев в работе оборудования из-за чрезмерной нагрузки, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского ГМУ Виктор Платицын. - Главное для поступающих – успешная сдача экзамена, все остальное – технические моменты, которые можно решить с членами приемной комиссии в дистанционной форме".

На бесплатные места, по словам руководителя приемной комиссии ТИУ Василия Шитого, могут претендовать также граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Беларусь, и те, кто подтвердит статус соотечественника.

На договорные места поступление также проходит на конкурсной основе. Поэтому, чем выше средний балл аттестата или результат ЕГЭ, тем выше шанс быть зачисленным, пишет "АиФ - Западная Сибирь".