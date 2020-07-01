Вожатые подготовили интересные программы для ребят из пришкольных лагерей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области открылась первая смена в пришкольных детских лагерях. Вожатые и педагоги организуют для ребят разнообразный и познавательный отдых, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В Комсомольской школе Заводоуковского городского округа прошло открытие смены лагеря "Наследники Победы". Вожатые подготовили конкурсную программу и историческую викторину.

В тюменской школе № 30 лагерь с дневным пребыванием детей организован по мотивам известной повести Кира Булычева "Тайна третей планеты".