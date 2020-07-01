24 зоны отдыха у воды и в городских лесах открыты для тюменцев

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Отдохнуть на территории десяти зон массового отдыха могут тюменцы и гости города. Зоны расположены на Туре, озерах Верхнем Кривом, Липовом, Андреевском, прудах Лесном, Южном, Войновском, Студенческом, обводненных карьерах Утином и Северном, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Открыт купальный сезон на озерах Верхнем Кривом (база отдыха "Верхний Бор") и пруду Лесном. Иные водоемы на территории города для купания закрыты.

На прудах Южном, Войновском, обводненных карьерах Северном и Утином организованы зоны для пассивного отдыха без купания.

Тюменцам напоминают, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность согласно статье 2.5 Кодекса Тюменской области об административной ответственности.

Также для комфортного и безопасного отдыха на территории городских лесов обустроено 14 мест отдыха, оборудованных беседками, мангалами, качелями, туалетами. Места отдыха являются бесплатными и общедоступными, с их адресами можно ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени или в программе "2ГИС-Тюмень".

Отдыхающим напоминают о необходимости беречь территории у водных объектов и леса от загрязнений и пожаров, не оставлять после себя мусор и тлеющие угли.

Сообщить о мусоре в парках, скверах и на озелененных территориях можно на портале "Тюмень – наш дом" в категории "Парки и скверы", подкатегории "Неубранная территория" или "Захламление территории". О несанкционированных свалках можно написать на "Зеленую линию" портала.

За выброс мусора вне урн, контейнеров, контейнерных площадок предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 4.9 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. На нарушителей налагают административные штрафы: на граждан – в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

На территории городских лесов не допускается разведение огня вне отведенных мест, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание горючих отходов, мусора, тары. Нарушения правил пожарной безопасности в лесах влекут предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

О возгораниях необходимо сообщить по телефонам 112, 01.