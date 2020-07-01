  • 12 июля 202012.07.2020воскресенье
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев бесплатно научат создавать граффити

Общество, 09:29 12 июля 2020

Фото Германа Совенко

Регистрацию на бесплатный онлайн-интенсив по граффити и стрит-арту запускает театральный центр "Космос" 13 июля. Стать участником может любой желающий старше 16 лет. Занятия стартуют 27 июля.

Проведет интенсив тюменский художник Виталий Морс. Он расскажет об истории развития стрит-арта, основных техниках и особенностях рисования.

"В основном, в центре моих картин – человек. Но не как личность, а лишь его облик. Несмотря на яркие цвета и правильность форм, лица не выражают ничего, они будто бы скрыты под маской, специально прячутся от общества, готового осудить, заклеймить, обидеть. Мои портреты – метафора людей в современном мире", – пояснил он.

До 6 августа участники пройдут курс из пяти занятий, выполнят домашние задания, а по итогу создадут совместный проект, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 12.07.2020Тюменские автоледи проедут шесть тысяч километров в путешествии до Алтая
09:29 12.07.2020Тюменцев бесплатно научат создавать граффити
09:02 12.07.2020Павильон чистой воды устанавливают в селе Исетского района
21:21 11.07.2020Женщину-берегиню установили на въезде в Суерку Упоровского района