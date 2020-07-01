Тюменцев бесплатно научат создавать граффити

Фото Германа Совенко Фото Германа Совенко

Регистрацию на бесплатный онлайн-интенсив по граффити и стрит-арту запускает театральный центр "Космос" 13 июля. Стать участником может любой желающий старше 16 лет. Занятия стартуют 27 июля.

Проведет интенсив тюменский художник Виталий Морс. Он расскажет об истории развития стрит-арта, основных техниках и особенностях рисования.

"В основном, в центре моих картин – человек. Но не как личность, а лишь его облик. Несмотря на яркие цвета и правильность форм, лица не выражают ничего, они будто бы скрыты под маской, специально прячутся от общества, готового осудить, заклеймить, обидеть. Мои портреты – метафора людей в современном мире", – пояснил он.

До 6 августа участники пройдут курс из пяти занятий, выполнят домашние задания, а по итогу создадут совместный проект, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".