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Более двух тысяч тюменских выпускников сдадут ЕГЭ по физике

Общество, 14:24 12 июля 2020

официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте"

Более 2 тысяч выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ по физике 13 июля. Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов, которое нужно набрать для поступления в вузы — 36.

16 июля пройдет экзамен по обществознанию, его выбрало более 2 тыс. 800 ребят. Экзамен продлится 3 часа 55 минут. Чтобы претендовать на высшее образование, нужно набрать минимум 42 балла.

Напомним, 6 и 7 июля 7 тысяч ребят сдали ЕГЭ по русскому языку. 4 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике.

Основной период сдачи Единых государственных экзаменов продлится до 25 июля, включая два резервных дня - 24 и 25 июля.

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