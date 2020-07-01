Благотворительная акция в помощь бездомным животным состоится 1 августа

Подопечный фонда "Помощь Бездомным Животным "ЖиВи". Фото из официальной группы. Подопечный фонда "Помощь Бездомным Животным "ЖиВи". Фото из официальной группы.

Тюменцам предлагают сдать вторсырье. Вырученные деньги пойдут на содержание и лечение бездомных животных фонда помощи животным “ЖиВи”.

1 августа с 13 часов 30 минут и до 14 часов 30 минут на парковке по улице Герцена, 55 будет стоять специальная “Газель”, в которой будут принимать вторсырье.

Так, в помощь животным можно будет сдать чистое стекло , алюминий, макулатуру и пластик с маркировкой 1, 2, 4, целлофан, стрейчпленку. Все должно быть чистым.

На прошлой неделе активисты собрали почти 800 кг вторсырья и выручили 3000 рублей для фонда помощи животным “ЖиВи”.