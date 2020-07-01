Три пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени
| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)
Три пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина в Тюмени утром 13 июля. Здесь столкнулись Volkswagen и маршрутное такси.
"У пассажирок 1992, 1967 и 1975 годов рождения, по предварительным данным, легкие травмы", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства аварии выясняются.
Инна Пахомова