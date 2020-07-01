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Три пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 10:23 13 июля 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Три пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина в Тюмени утром 13 июля. Здесь столкнулись Volkswagen и маршрутное такси.

"У пассажирок 1992, 1967 и 1975 годов рождения, по предварительным данным, легкие травмы", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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