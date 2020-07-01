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Арт-скамейку установили рядом с тюменской библиотекой

Общество, 17:21 13 июля 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Новую тематическую скамейку установили у информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте рабочие завода Тюменьремдормаш.

Достопримечательность появилась недалеко от фонтана, сообщает администрация Тюмени.

Заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук напомнил, что на портале "Я решаю" проходил опрос жителей о том, где бы горожане хотели видеть новый арт-объект "Перо". Большинством голосов был выбран район детско-юношеской библиотеки.

"2020 год – юбилейный для Калининского административного округа, ему исполняется 55 лет. Это подарок от завода Тюменьремдормаш. Добрые дела, посвященные юбилею, будут вершиться на протяжении всего года", – сказал Олег Савчук.

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# арт-объект , благоустройство , Тюменьремдормаш

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