Мужчина получил термические ожоги на пожаре в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1959 года рождения получил термические ожоги на пожаре в с. Архангельское в Тюменской области 12 июля.

Вызов поступил в 14 часов 52 минуты. Загорелся жилой деревянный дом размерами 10 на 10 метров на ул. Береговой.

"Пострадал мужчина. На пожаре он, по предварительным данным, получил термические ожоги первой и второй степени. Его госпитализировали в областную больницу № 13", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На месте работали 11 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и подразделений муниципальной пожарной охраны. Было задействовано пять единиц техники.

Огонь повредил дом, надворные постройки. Общая площадь повреждений составила 300 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Отметим, в Тюменской области в минувшие выходные произошло 12 пожаров. В основном возгорания возникали в частном секторе, горели надворные постройки, бани.

Инна Пахомова