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Победителем конкурса "Сердце отдаю детям" стала тюменский педагог-организатор

Общество, 17:32 13 июля 2020

Дворец "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте

Педагог-организатор Дворца "Пионер" Наталия Лагун победила в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Финал прошел в дистанционном формате, сообщает учреждение.

Наталья Лагун набрала наибольшее количество баллов. Она стала лучшей в художественной номинации, второе место в той же номинации получил педагог дополнительного образования "Пионера" Михаил Гончаров, третье место - у педагога дополнительного образования центра "В доме Буркова" Анны Рябченко.

В технической номинации победил педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы" Омутинского района Дмитрий Белкин, вторым стал педагог дополнительного образования "Пионера" Виктор Диев, третьей - педагог дополнительного образования Центр туризма и детского творчества из Ялуторовска Вера Егорова.

В физкультурно-спортивной номинации первым стал тренер-преподаватель "Пионера" Тимур Гайнуллин, вторым - тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 2 из Тобольска Евгений Халангот, третьим - тренер-преподаватель детско-юношеской спортшколы "Кристалл" из Юргинского района Валерий Захаров.

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# Дворец "Пионер" , Сердце отдаю детям

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