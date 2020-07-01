Победителем конкурса "Сердце отдаю детям" стала тюменский педагог-организатор

| Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте

Педагог-организатор Дворца "Пионер" Наталия Лагун победила в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Финал прошел в дистанционном формате, сообщает учреждение.

Наталья Лагун набрала наибольшее количество баллов. Она стала лучшей в художественной номинации, второе место в той же номинации получил педагог дополнительного образования "Пионера" Михаил Гончаров, третье место - у педагога дополнительного образования центра "В доме Буркова" Анны Рябченко.

В технической номинации победил педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы" Омутинского района Дмитрий Белкин, вторым стал педагог дополнительного образования "Пионера" Виктор Диев, третьей - педагог дополнительного образования Центр туризма и детского творчества из Ялуторовска Вера Егорова.

В физкультурно-спортивной номинации первым стал тренер-преподаватель "Пионера" Тимур Гайнуллин, вторым - тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 2 из Тобольска Евгений Халангот, третьим - тренер-преподаватель детско-юношеской спортшколы "Кристалл" из Юргинского района Валерий Захаров.