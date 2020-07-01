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Тюменцы могут наблюдать парад планет по утрам

Общество, 18:16 13 июля 2020

Скриншот приложения Stellarium

Парад планет Солнечной системы станет главным астрономическим явлением в Тюмени с 13 по 19 июля.

Наблюдать его можно перед самым восходом Солнца. Планеты не выстроятся в идеальный ряд, но будут находиться примерно на одной линии в одной части неба. Самая близкая к Солнцу планета - Меркурий - появится в созвездии Близнецов после 3 часов. Он движется в одном направлении с Солнцем и доступен для наблюдения до первых лучей.

Правее Меркурия, в созвездии Тельца можно увидеть Венеру. Это самая яркая звезда на утреннем небе, поэтому Венеру трудно перепутать с другим объектом. Планета движется в одном направлении с Солнцем, а в телескоп видна в виде серпа без особых деталей.

Еще правее - в созвездии Овна - находится Уран. Планета находится на дальнем расстоянии от Земли, поэтому чтобы ее рассмотреть, понадобится телескоп с увеличением от 80 крат.

Ближе к западу можно наблюдать Марс. Планету можно найти даже в мощный бинокль - Марс будет выглядеть как небольшой ярко-красный шар. Наблюдать его можно после 23 часов, однако утром в парад планет он произведет более сильное впечатление.

Правее Марса, в созвездии Водолея находится Нептун. Так как это самая удаленная от Солнца планета в нашей системе, ее диск можно различить только в аппаратуру с увеличением от 100 крат и выше.

Еще правее, у юго-западного горизонта можно найти Сатурн и Юпитер. Наблюдать их можно всю ночь - они будто догоняют друг друга. Обе планеты легко отличить от других объектов: Сатурн из-за кольца, Юпитер - из-за его размера.

Также всю неделю на фоне вечерних и утренних сумерек возможно появление серебристых облаков. Из комет можно наблюдать яркую NEOWISE (C/2020 F3) в созвездии Возничего левее Капеллы. Лучше всего ее тоже наблюдать утром. При хороших условиях наблюдения хвост кометы можно рассмотреть даже невооруженным глазом, но лучше воспользоваться биноклем.

Евгения Шевцова

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