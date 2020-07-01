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Возле Югорска загорелся лес

Происшествия, 10:57 14 июля 2020

МЧС России Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу | Фото: МЧС России Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу

Возгорание городских лесов на окраине Югорска произошло 13 июля из-за жаркой погоды, сообщает МЧС по ХМАО. Пожар площадью 20 га тушат 93 человека, работают семь пожарных автомобилей.

Для предотвращения распространения огня с помощью бульдозеров создают минерализованные полосы.

"Распространение пожара в сторону Югорска мы остановили, теперь работаем по локализации со стороны Советского. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Сосредоточенной группы сил и средств достаточно для ликвидации. Также к нам присоединились муниципальные службы спасения и добровольные пожарные", - рассказал заместитель начальника управления пожаротушения Дмитрий Волохин.

В настоящее время тяжелой техникой проложена минерализованная полоса на встречу движения кромки огня, также развернут опорный пункт тушения крупных пожаров. При необходимости на защиту населенных пунктов привлекут дополнительные силы.

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# лесной пожар , МЧС , ХМАО , Югорск

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