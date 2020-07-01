Зарплату юристов - выпускников ТюмГУ оценил портал по поиску работы

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Восьмую строчку занял ТюмГУ в рейтинге лучших вузов России 2020 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере. Его составит портал SuperJob, сообщает управление стратегических коммуникаций.

Оценивался уровень заработка специалистов, окончивших вуз в 2014–2019 годах. ТюмГУ уверенно держится в десятке лучших наряду с крупными столичными вузами. Всего в рейтинге почти 60 российских вузов.

"Очень важный рейтинг, полезный в период окончательного решения о месте получения образования. Абитуриент выбирает университет по совокупности факторов. Но главный среди них – это ценность диплома, который тесно связан с брендом университета. Позиция в рейтинге наших молодых юристов, которые уже вышли на рынок труда, выглядит оптимистично, они востребованы, их работа хорошо оплачивается. Значит, ТюмГУ учит достойно", – считает врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

В рейтинге 2020 года ТюмГУ сохранил позицию 2019 года со средней зарплатой выпускников в 73 тыс. рублей.